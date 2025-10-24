Видео
Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу, — Зеленский

Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 16:38
обновлено: 16:51
Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу в Украине - Зеленский
Встреча Зеленского и Стармера. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Россия пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой. Он поблагодарил британского премьера и короля Чарльза III за постоянную поддержку и солидарность с украинцами.

Об этом сообщает BBC в пятницу, 24 октября.

Путин стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине

На встрече в Лондоне Владимир Зеленский отметил, что Россия продолжает кампанию массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Президент отметил, что целью этих атак является ослабление украинского общества и попытка сломать сопротивление украинцев перед зимними холодами. Он подчеркнул, что поддержка партнеров в это время является критически важной.

"Мы не одни в этой ситуации... с самого начала войны, но особенно сейчас. Спасибо, что остаетесь с нами", — сказал Зеленский.

В ответ премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что Лондон и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Он также отметил единство между странами и готовность помогать в сфере обороны.

Напомним, что Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Виндзорском замке во время официального визита.

Ранее мы также информировали, что 10 октября Зеленский провел телефонный разговор со Стармером, во время которого они обсудили удары РФ по энергосистеме Украины и новые санкции против агрессора.

Владимир Зеленский Лондон Великобритания Кир Стармер встреча
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
