Україна
Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу, — Зеленський

Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 16:38
Оновлено: 16:38
Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу в Україні — Зеленський
Зустріч Зеленського та Стармера. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що Росія намагається спровокувати гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими. Він подякував британському прем’єру та королю Чарльзу ІІІ за постійну підтримку й солідарність з українцями.

Про це повідомляє BBC у п'ятницю, 24 жовтня.

Читайте також:

Путін прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні

На зустрічі у Лондоні Володимир Зеленський наголосив, що Росія продовжує кампанію масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Президент зазначив, що метою цих атак є послаблення українського суспільства та спроба зламати опір українців перед зимовими холодами. Він підкреслив, що підтримка партнерів у цей час є критично важливою.

"Ми не одні в цій ситуації... з самого початку війни, але особливо зараз. Дякую, що залишаєтеся з нами", — сказав Зеленський.

У відповідь прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі проти російської агресії. Він також наголосив на єдності між країнами й готовності допомагати у сфері оборони.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ у Віндзорському замку під час офіційного візиту.

Раніше ми також інформували, що 10 жовтня Зеленський провів телефонну розмову зі Стармером, під час якої вони обговорили удари РФ по енергосистемі України та нові санкції проти агресора.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
