Зеленский и Чарльз ІІІ провели третью встречу в этом году

Встреча Зеленского и Чарльза III. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Виндзорском замке. Встреча состоялась в рамках официального визита Зеленского в Соединенное Королевство, который включает ряд важных дипломатических переговоров.

Об этом сообщает BBC в пятницу, 24 октября.

Зеленского встретили в Виндзоре королевским салютом

В резиденции британского монарха украинского президента встретили почетным караулом, салютом и звучанием гимна Украины. Король Чарльз ІІІ пригласил Зеленского осмотреть 1-й батальон гренадерской гвардии, после чего состоялась их частная встреча. Это уже третья встреча украинского лидера и британского монарха с начала года.

После аудиенции с королем Зеленский отправится в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, где его будет ждать глава правительства Великобритании Кир Стармер. Впоследствии состоятся совместные переговоры с премьер-министрами Дании, Нидерландов и генеральным секретарем НАТО. Завершит день президент Украины участием в собрании Коалиции желающих в Лондоне, где будут обсуждать военную поддержку Украины.

Напомним, что Чарльз ІІІ во время личных встреч убедил президента США Дональда Трампа в том, что Украина способна победить в войне с Россией, после чего риторика американского лидера стала заметно мягче.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский подписал закон о ратификации 100-летнего Соглашения о партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством.