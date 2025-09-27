Король Чарльз ІІІ изменил позицию Трампа по Украине

Король Чарльз ІІІ и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Король Великобритании Чарльз III во время встречи смог убедить президента США Дональда Трампа в том, что Украина может выиграть войну против России. По данным дипломатических источников, именно после этих разговоров риторика Трампа в отношении Украины стала заметно мягче.

Об этом сообщает The Telegraph.

Встреча Трампа и Чарльза — о чем говорили

Отмечается, что монарх принимал Трампа и первую леди США в Виндзорском замке. Они провели там обед и ужин, а также участвовали в ряде мероприятий, где король сопровождал почетных гостей.

На банкете монарх выступил с речью, в которой особо отметил важность поддержки Украины.

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", — заявил Чарльз.

Также издание со ссылкой на источники отмечает, что Чарльз и Трамп обсуждали войну в Украине и во время личных переговоров тет-а-тет.

Напомним, о том, что Трамп изменил свое мнение относительно войны в Украине, сообщил президент Владимир Зеленский и привел примеры.

Также Трамп начал удивлять своими заявлениями об Украине.