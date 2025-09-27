Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп изменил позицию относительно Украины — кто на него повлиял

Трамп изменил позицию относительно Украины — кто на него повлиял

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 23:01
Король Чарльз ІІІ изменил позицию Трампа по Украине
Король Чарльз ІІІ и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Король Великобритании Чарльз III во время встречи смог убедить президента США Дональда Трампа в том, что Украина может выиграть войну против России. По данным дипломатических источников, именно после этих разговоров риторика Трампа в отношении Украины стала заметно мягче.

Об этом сообщает The Telegraph.

Реклама
Читайте также:

Встреча Трампа и Чарльза — о чем говорили

Отмечается, что монарх принимал Трампа и первую леди США в Виндзорском замке. Они провели там обед и ужин, а также участвовали в ряде мероприятий, где король сопровождал почетных гостей.

На банкете монарх выступил с речью, в которой особо отметил важность поддержки Украины.

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", — заявил Чарльз.

Также издание со ссылкой на источники отмечает, что Чарльз и Трамп обсуждали войну в Украине и во время личных переговоров тет-а-тет.

Напомним, о том, что Трамп изменил свое мнение относительно войны в Украине, сообщил президент Владимир Зеленский и привел примеры.

Также Трамп начал удивлять своими заявлениями об Украине.

США Дональд Трамп король Чарльз ІІІ Великобритания война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации