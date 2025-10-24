Зеленський і Чарльз ІІІ провели третю зустріч цього року

Зустріч Зеленського та Чарльза III. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ у Віндзорському замку. Зустріч відбулася в межах офіційного візиту Зеленського до Сполученого Королівства, який включає низку важливих дипломатичних переговорів.

Про це повідомляє BBC у п'ятницю, 24 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Зеленського зустріли у Віндзорі королівським салютом

У резиденції британського монарха українського президента зустріли почесною вартою, салютом і звучанням гімну України. Король Чарльз ІІІ запросив Зеленського оглянути 1-й батальйон гренадерської гвардії, після чого відбулася їхня приватна зустріч. Це вже третя зустріч українського лідера та британського монарха від початку року.

Після аудієнції з королем Зеленський вирушить до резиденції прем’єр-міністра на Даунінг-стріт, де на нього чекатиме очільник уряду Великої Британії Кір Стармер. Згодом відбудуться спільні переговори з прем’єр-міністрами Данії, Нідерландів і генеральним секретарем НАТО. Завершить день президент України участю у зборах Коаліції охочих у Лондоні, де обговорюватимуть військову підтримку України.

Нагадаємо, що Чарльз ІІІ під час особистих зустрічей переконав президента США Дональда Трампа в тому, що Україна здатна перемогти у війні з Росією, після чого риторика американського лідера стала помітно м’якшою.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію 100-річної Угоди про партнерство між Україною та Сполученим Королівством.