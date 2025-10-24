Стармер сказал, что сможет заставить Путина закончить войну

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что давление на Россию является единственным способом заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Политик подчеркнул, что боевые действия должны прекратиться, а мирные переговоры начаться на основе текущей линии фронта.

Об этом Кир Стармер сказал в пятницу, 24 октября.

Стармер об окончании войны в Украине

В пятницу, 24 октября, Кир Стармер открыл заседание "Коалиции желающих". Он подчеркнул, что боевые действия в Украине должны прекратиться, а мирные переговоры начаться, отталкиваясь от текущей линии фронта.

Британский премьер отметил, что Путин "выдвинул бессмысленные требования по украинской земле, которую он не мог захватить силой", и продолжает атаковать гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру в Украине.

"Сейчас время для давления, потому что это единственный способ изменить мнение Путина, единственный способ посадить его за стол переговоров и остановить убийства", — объяснил британский премьер.

Напомним, что 24 октября в Лондоне стартовало заседание "Коалиции желающих" — речь пойдет о давлении на Путина.

Ранее мы информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером атаки РФ на украинскую энергетику.