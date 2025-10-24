Стармер анонсировал жесткие ограничения для России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сейчас "Коалиция желающих" работает над тем, чтобы ограничить доступ России к рынкам нефти и газа. В то же время он отметил, что союзники должны действовать сообща.

Об этом Кир Стармер сказал во время пресс-конференции после заседания "Коалиции желающих" в пятницу, 24 октября.

Реклама

Читайте также:

Стармер о намерениях ограничить доступ РФ к рынкам нефти и газа

"Коалиция желающих" работает с Индией и Китаем, чтобы ограничить доступ России к рынкам нефти и газа", — сказал британский премьер.

В то же время Кир Стармер отметил, что союзники должны действовать совместно, чтобы поставить Украину в сильную позицию для будущих переговоров.

Напомним, что недавно Стармер обвинил Путина в нежелании завершать войну в Украине.

Кроме того, британский премьер настаивает на остановке огня на линии соприкосновения.