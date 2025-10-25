Видео
Зеленский показал Стармеру дрон-перехватчик — где будут собирать

Дата публикации 25 октября 2025 03:51
обновлено: 02:37
В Лондоне Зеленский показал Стармеру дрон-перехватчик OCTOPUS — его будут собирать в Великобритании
Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Кадр из видео

Находясь с официальным визитом в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру украинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Их хотят производить в Великобритании для Украины.

Об этом в своем Telegram сообщил сам украинский президент.

Что известно о дроне OCTOPUS

Этот дрон разработали в Украине при поддержке британских ученых и техников. Он успешно зарекомендовал себя на поле боя. Предполагается выпуск тысяч единиц таких дронов в месяц для передачи Украине.

Также во время встречи стороны также обсудили вопросы расширения оборонного сотрудничества между странами и усиления санкционного давления на РФ. Президент Зеленский подчеркнул важность санкционной политики как инструмента, который может побудить Россию к вступлению в настоящие переговоры.

Кроме того, были скоординированы ключевые позиции Украины в рамках "коалиции решительных", в частности:

  • гарантии безопасности для Украины;
  • усиление противовоздушной обороны;
  • расширение возможностей дальнобойных ударов;
  • повышение энергетической устойчивости.

Напомним, накануне в Лондоне состоялось заседание "Коалиции желающих", где лидеры приняли порядок действий на следующие два месяца. Отдельное внимание уделено давлению на диктатора РФ Путина.

А ранее сообщалось, что Кир Стармер сделал важное заявление об окончании полномасштабной войны России против Украины. Также британский премьер заявил о планах ограничить доступ России к рынкам нефти и газа.

Владимир Зеленский Лондон война в Украине Кир Стармер Коалиция желающих
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
