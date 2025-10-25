Британия изготовит 1000 украинских дронов - Умеров

Рустем Умеров. Фото: Facebook Рустема Умерова

Великобритания будет производить первые партии украинских дронов-перехватчиков OCTOPUS. Их боевое применение будет происходить уже на украинской территории.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в эфире программы "Ми-Украина".

По словам Умерова, речь идет о тестовой партии в 1000 единиц, которую изготовит британская сторона. После завершения тестирования производство планируют масштабировать до нужного количества.

Он отметил, что и программное обеспечение, и аппаратная часть дронов — украинские: "Софтвер наш и хардвер наш. Великобритания вместе с нами работала над этим проектом, и сейчас мы будем производить эти первые партии на базе их государственных центров".

Умеров также обратил внимание на исторический вес этого решения: по его словам, OCTOPUS — первый украинский боевой дрон, который будет серийно производиться в стране НАТО. После изготовления и тестирования, по плану, дроны прибудут в Украину для боевого применения.

Объявление подтверждает дальнейшую кооперацию между Украиной и ее партнерами в сфере оборонных технологий и демонстрирует стремление ускорить поставки современных средств ПВО и противодействия вражеским БпЛА. Как отметил секретарь СНБО, проект является совместным — британская инфраструктура обеспечит производственные мощности, а украинские разработки будут оставаться в критической части системы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру украинский дрон-перехватчик OCTOPUS.

Накануне в Лондоне состоялось заседание "Коалиции желающих", где лидеры приняли порядок действий на следующие два месяца. Отдельное внимание уделено давлению на диктатора РФ Путина.