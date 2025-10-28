Видео
Главная Новости дня Украина планирует производить до 800 дронов в сутки — Зеленский

Украина планирует производить до 800 дронов в сутки — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 10:44
обновлено: 10:50
До конца года Украина запустит массовое производство дронов — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца года Украина планирует выйти на производство от 500 до 800 дронов-перехватчиков в сутки. Сейчас главный акцент делается на наращивании объемов собственного производства вооружения и долгосрочных контрактах с ключевыми производителями.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".

Читайте также:

Украина планирует перейти на массовое производство дронов

По словам главы государства, уже подписано 26 из 57 запланированных трехлетних контрактов, а остальные документы должны быть согласованы до конца года. Зеленский подчеркнул, что выполнение этой задачи будет находиться под постоянным контролем.

Отдельно Владимир Зеленский обратил внимание на нехватку операторов для новых дронов-перехватчиков. По его словам, украинские беспилотники все эффективнее противодействуют вражеским "Шахедам", которые, как отметил Зеленский, иногда представляют большую угрозу, чем баллистические или крылатые ракеты.

Напомним, недавно глава ГУР Кирилл Буданов заявил об успешных атаках украинскими дронами вглубь России.

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал о выработке первой партии дронов-перехватчиков OCTOPUS в Великобритании.

Владимир Зеленский дроны война в Украине дальнобойное оружие производство оружия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
