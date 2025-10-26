Кирилл Буданов как дроны ВСУ проникают в РФ — причина в ПВО

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Украинские беспилотники успешно проникают вглубь России и обходят системы ПВО врага. Все потому, что Путин усиленно охраняет только Питер и Москву, а на "замкадье" (на все, что за кольцевой дорогой) ему наплевать.

Об этом в интервью изданию Il Foglio заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Что не так с ПВО оккупантов РФ

По словам Буданова, после преодоления границы полеты беспилотников над РФ проходят без существенных препятствий. Россия пытается защитить отдельные стратегические объекты, но огромные территории страны затрудняют эффективное покрытие всей территории системами ПВО.

"Когда мы обходим систему, развернутую вдоль нашей границы, полеты наших беспилотников над Российской Федерацией всегда беспроблемны", — заявил Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что удары беспилотников наносят существенный ущерб российской экономике. В частности, они заставили Россию увеличить экспорт нефти и газа для компенсации потерь бюджета.

Атаки также негативно влияют на российский военно-промышленный комплекс, замедляя темпы производства вооружения.

Буданов отметил, что российский режим может продолжать войну благодаря доходам от экспорта энергоресурсов. Он подчеркнул, что без этих доходов Кремль был бы вынужден идти на переговоры о мире.

"Без энергетических доходов Россия не смогла бы продолжать эту войну. Поэтому, если говорить только гипотетически, если бы было введено реальное эмбарго на российские углеводородные продукты и сырье, то общая картина была бы совсем другой", — резюмировал Буданов.

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ подтвердили поражение НПЗ "Рязанский" в РФ. Зафиксированы взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия.

Также недавно дроны украинской разведки поразили нефтеперерабатывающий завод в Махачкале (республика Дагестан).