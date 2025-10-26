Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Почему дроны ВСУ легко долетают аж до Урала — Буданов ответил

Почему дроны ВСУ легко долетают аж до Урала — Буданов ответил

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 02:09
обновлено: 02:10
Кирилл Буданов как дроны ВСУ проникают в РФ — причина в ПВО
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Украинские беспилотники успешно проникают вглубь России и обходят системы ПВО врага. Все потому, что Путин усиленно охраняет только Питер и Москву, а на "замкадье" (на все, что за кольцевой дорогой) ему наплевать.

Об этом в интервью изданию Il Foglio заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Реклама
Читайте также:

Что не так с ПВО оккупантов РФ

По словам Буданова, после преодоления границы полеты беспилотников над РФ проходят без существенных препятствий. Россия пытается защитить отдельные стратегические объекты, но огромные территории страны затрудняют эффективное покрытие всей территории системами ПВО.

"Когда мы обходим систему, развернутую вдоль нашей границы, полеты наших беспилотников над Российской Федерацией всегда беспроблемны", — заявил Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что удары беспилотников наносят существенный ущерб российской экономике. В частности, они заставили Россию увеличить экспорт нефти и газа для компенсации потерь бюджета.

Атаки также негативно влияют на российский военно-промышленный комплекс, замедляя темпы производства вооружения.

Буданов отметил, что российский режим может продолжать войну благодаря доходам от экспорта энергоресурсов. Он подчеркнул, что без этих доходов Кремль был бы вынужден идти на переговоры о мире.

"Без энергетических доходов Россия не смогла бы продолжать эту войну. Поэтому, если говорить только гипотетически, если бы было введено реальное эмбарго на российские углеводородные продукты и сырье, то общая картина была бы совсем другой", — резюмировал Буданов.

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ подтвердили поражение НПЗ "Рязанский" в РФ. Зафиксированы взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия.

Также недавно дроны украинской разведки поразили нефтеперерабатывающий завод в Махачкале (республика Дагестан).

россия Кирилл Буданов дроны война в Украине ГУР потери оккупантов
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации