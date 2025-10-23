Видео
В Генштабе ВСУ подтвердили поражение НПЗ "Рязанский" в России

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 16:20
обновлено: 16:28
Силы обороны попали по Рязанскому нефтезаводу РФ
Горит российский НПЗ. Иллюстративное фото: МЧС России

В ночь на 23 октября украинские защитники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Рязанский" в России. Зафиксированы взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

ВСУ атаковали НПЗ "Рязанский" в России — что известно

По информации Генштаба, в ночь на 23 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины осуществили поражение стратегического объекта противника, задействованного в обеспечении Вооруженных сил РФ — нефтеперерабатывающего завода "Рязанский".

Зафиксированы взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия.

Как известно, Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в центральной части Российской Федерации и принадлежит компании "Роснефть".

Мощности предприятия предусматривают переработку более 17 миллионов тонн нефти в год и играют важную роль в обеспечении горючим военных формирований противника и логистических цепей обеспечения Вооруженных сил оккупантов. Вывод части производственных мощностей завода из строя снижает возможности российской армии в ведении боевых действий.

Кроме того, этой же ночью украинские ударные беспилотные системы поразили склад боеприпасов врага в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. По имеющейся информации, цель уничтожена, наблюдались детонации и взрывы боеприпасов.

В Генштабе отметили, что реализация мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, продолжается.

Напомним, что в ночь на 22 октября ВСУ поразили завод по производству боеприпасов в России.

Также недавно дроны украинской разведки поразили нефтеперерабатывающий завод в Махачкале (республика Дагестан).

ВСУ НПЗ обстрелы Генштаб ВСУ война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
