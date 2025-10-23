Відео
Україна
У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ "Рязанський" у Росії

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ "Рязанський" у Росії

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 16:20
Оновлено: 16:28
Сили оборони влучили по Рязанському нафтозаводу РФ
Горить російський НПЗ. Ілюстративне фото: МНС Росії

У ніч проти 23 жовтня українські захисники завдали удару по нафтопереробному заводу "Рязанський" у Росії. Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Telegram.

Читайте також:

ЗСУ атакували НПЗ "Рязанський" у Росії — що відомо

За інформацією Генштабу, у ніч проти 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України здійснили ураження стратегічного об’єкта противника, залученого до забезпечення Збройних сил РФ — нафтопереробного заводу "Рязанський".

Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства.

Як відомо, Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині Російської Федерації та належить компанії "Роснєфть".

Потужності підприємства передбачають перероблення понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення Збройних сил окупантів. Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.

Крім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. За наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.

У Генштабі зазначили, що реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, триває.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 жовтня ЗСУ уразили завод з виробництва боєприпасів в Росії.

Також нещодавно дрони української розвідки уразили нафтопереробний завод в Махачкалі (республіка Дагестан).

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
