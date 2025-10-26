Кирило Буданов як дрони ЗСУ проникають до РФ — причина в ППО

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Reuters

Українські безпілотники успішно проникають углиб Росії та обходять системи ППО ворога. Все через те, що Путін посилено охороняє тільки Пітер та Москву, а на "заМКАД'є" (на все, що за кільцевою дорогою) йому наплювати.

Про це в інтерв'ю виданню Il Foglio заявив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.

За словами Буданова, після подолання кордону польоти безпілотників над РФ проходять без істотних перешкод. Росія намагається захистити окремі стратегічні об'єкти, але величезні території країни ускладнюють ефективне покриття всієї території системами ППО.

"Коли ми обходимо систему, розгорнуту вздовж нашого кордону, польоти наших безпілотників над Російською Федерацією завжди безпроблемні", — заявив Буданов.

Очільник ГУР підкреслив, що удари безпілотників завдають істотної шкоди російській економіці. Зокрема, вони змусили Росію збільшити експорт нафти та газу для компенсації втрат бюджету.

Атаки також негативно впливають на російський військово-промисловий комплекс, уповільнюючи темпи виробництва озброєння.

Буданов зазначив, що російський режим може продовжувати війну завдяки доходам від експорту енергоресурсів. Він підкреслив, що без цих доходів Кремль був би змушений йти на переговори про мир.

"Без енергетичних доходів Росія не змогла б продовжувати цю війну. Тож, якщо говорити лише гіпотетично, якби було запроваджено реальне ембарго на російські вуглеводні продукти та сировину, то загальна картина була б зовсім іншою", — резюмував Буданов.

Раніше повідомлялось, що у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ "Рязанський" у РФ. Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства.

Також нещодавно дрони української розвідки уразили нафтопереробний завод в Махачкалі (республіка Дагестан).