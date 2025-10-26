Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чому дрони ЗСУ легко долітають аж до Уралу — Буданов відповів

Чому дрони ЗСУ легко долітають аж до Уралу — Буданов відповів

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 02:09
Оновлено: 02:10
Кирило Буданов як дрони ЗСУ проникають до РФ — причина в ППО
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Reuters

Українські безпілотники успішно проникають углиб Росії та обходять системи ППО ворога. Все через те, що Путін посилено охороняє тільки Пітер та Москву, а на "заМКАД'є" (на все, що за кільцевою дорогою) йому наплювати.

Про це в інтерв'ю виданню Il Foglio заявив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.

Реклама
Читайте також:

Що не так з ППО окупантів РФ

За словами Буданова, після подолання кордону польоти безпілотників над РФ проходять без істотних перешкод. Росія намагається захистити окремі стратегічні об'єкти, але величезні території країни ускладнюють ефективне покриття всієї території системами ППО.

"Коли ми обходимо систему, розгорнуту вздовж нашого кордону, польоти наших безпілотників над Російською Федерацією завжди безпроблемні", — заявив Буданов.

Очільник ГУР підкреслив, що удари безпілотників завдають істотної шкоди російській економіці. Зокрема, вони змусили Росію збільшити експорт нафти та газу для компенсації втрат бюджету. 

Атаки також негативно впливають на російський військово-промисловий комплекс, уповільнюючи темпи виробництва озброєння.

Буданов зазначив, що російський режим може продовжувати війну завдяки доходам від експорту енергоресурсів. Він підкреслив, що без цих доходів Кремль був би змушений йти на переговори про мир.

"Без енергетичних доходів Росія не змогла б продовжувати цю війну. Тож, якщо говорити лише гіпотетично, якби було запроваджено реальне ембарго на російські вуглеводні продукти та сировину, то загальна картина була б зовсім іншою", — резюмував Буданов.

Раніше повідомлялось, що у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ "Рязанський" у РФ. Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства.

Також нещодавно дрони української розвідки уразили нафтопереробний завод в Махачкалі (республіка Дагестан).

росія Кирило Буданов дрони війна в Україні ГУР втрати окупантів
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації