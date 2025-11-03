В Украину приедут представители США — Зеленский назвал цель

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

На следующей неделе в Украину приедут представители США. Цель визита — встреча по "drone deal".

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 3 ноября.

Визит представителей США в Украину

Зеленский рассказал, на следующей неделе в Украину приедут представители США на встречу по "drone deal".

Отметим, что "дроновая сделка" предусматривает закупку Соединенными Штатами украинских БпЛА. Еще в начале октября команда представителей Украины посещала США для того, чтобы проработать детали сделки.

Напомним, в начале октября стало известно, что США и Украина разрабатывают дрон-амфибию. Он будет способен одновременно выполнять функции морского и воздушного аппарата.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует производить до 800 дронов-перехватчиков в сутки. Главный акцент делается на наращивании объемов собственного производства вооружения