Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал визит представителей США в Украину — цель

Зеленский анонсировал визит представителей США в Украину — цель

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 21:58
обновлено: 21:59
В Украину приедут представители США — Зеленский назвал цель
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

На следующей неделе в Украину приедут представители США. Цель визита — встреча по "drone deal".

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 3 ноября.

Реклама
Читайте также:

Визит представителей США в Украину

Зеленский рассказал, на следующей неделе в Украину приедут представители США на встречу по "drone deal".

Отметим, что "дроновая сделка" предусматривает закупку Соединенными Штатами украинских БпЛА. Еще в начале октября команда представителей Украины посещала США для того, чтобы проработать детали сделки.

Напомним, в начале октября стало известно, что США и Украина разрабатывают дрон-амфибию. Он будет способен одновременно выполнять функции морского и воздушного аппарата.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует производить до 800 дронов-перехватчиков в сутки. Главный акцент делается на наращивании объемов собственного производства вооружения

Владимир Зеленский США дроны визит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации