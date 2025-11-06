Видео
Видео

Трамп затянет РФ на переговоры — откуда уверенность у Британии

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 03:05
обновлено: 03:24
В Британии уверены, что именно Трамп заставит Путина пойти на переговоры — какие причины
Министр обороны Великобритании Джон Гили. Фото: Reuters

Министр обороны Великобритании настаивает на том, что Дональд Трамп способен убедить диктатора Путина начать мирные переговоры. Это может произойти несмотря на то, что переговорный процесс продолжает заходить в тупик.

Такой комментарий изданию POLITICO дал Джон Гили, возглавляющий оборонное ведомство страны.

Читайте также:

Почему Гили так убежден в Трампе

По словам министра обороны Великобритании, невозможно сравнивать две войны: в Газе и Украине. Однако исключением здесь является именно фигура Дональда Трампа.

"Президент Трамп — это та фигура, которая может привести Путина за стол переговоров, и потенциально может положить конец боевым действиям", — сказал Гили журналистам издания.

Чиновник отметил, что Трамп сыграл ключевую роль в посредничестве в шатком прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Гили отметил, что работа коалиции желающих - союзников Украины, которые обязались обеспечить безопасность в случае прекращения огня — "регулярно обновляется, чтобы мы могли действительно чувствовать свою готовность на этапе мира, когда бы он ни наступил, вмешаться и помочь его обеспечить".

Штаб-квартира коалиции сейчас работает в Париже, в ее состав входят высокопоставленные британские военные. Гили сделал свои комментарии после встречи Объединенных экспедиционных сил в Буде, где они подписали новое партнерство с Украиной.

Напомним, Владимир Зеленский уже проанонсировал визит представителей США в Украину. Цель визита — встреча по "drone deal", то есть договоренность о дронах.

Также сообщалось, что Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные действия по войне России против Украины. Исторический саммит Дональда Трампа и Си Цзиньпина может стать началом нового этапа международных переговоров о мире.

