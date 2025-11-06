Путин просил Трампа урегулировать войну в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин лично просил его "урегулировать" полномасштабную войну в Украине. По его словам, это произошло во время их последнего телефонного разговора 16 октября.

Об этом лидер США сказал во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами.

Трамп рассказал о просьбе Путина

Дональд Трамп сказал, что Путин просил его "урегулировать" войну в Украине.

"Я разговаривал с ним (Путиным, — Ред.) две недели назад, и он сказал, мол, мы пытались урегулировать эту войну 10 лет и не смогли этого сделать. Вы должны урегулировать это", — заявил глава Белого дома.

В то же время лидер США добавил, что "урегулировал некоторые из этих вопросов за час". Однако Трамп не уточнил, о каких именно договоренностях идет речь.

Кроме того, президент США раскритиковал Организацию Объединенных Наций, обвинив ее в полной бездеятельности в урегулировании полномасштабной войны России против Украины. А также других конфликтов, которые, по его словам, он остановил после возвращения в Белый дом в январе 2025 года.

