Україна
Трамп спрогнозировал, когда может закончиться война в Украине

Трамп спрогнозировал, когда может закончиться война в Украине

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 09:54
обновлено: 10:07
Трамп ответил, когда может закончиться война в Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал прогнозы относительно возможных сроков окончания полномасштабной войны России против Украины. По мнению главы Белого дома, это вполне реально сделать в течение нескольких месяцев.

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью CBS News.

Читайте также:

Прогноз Трампа относительно окончания войны в Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп убежден, что полномасштабную войну в Украине возможно завершить в ближайшее время — в течение нескольких месяцев.

Поэтому в ответ на вопрос журналистки о том, может ли, по его мнению, война в Украине завершиться в течение "пары месяцев", Трамп ответил утвердительно.

"Я думаю, что мы это сделаем, да", — сказал американский лидер.

В то же время он добавил, что, по его убеждению, Москва стремится к восстановлению контактов с Вашингтоном.

"Я думаю, он (Путин, — Ред.) действительно хочет вести дела с США", — подчеркнул Трамп.

Кроме того, комментируя собственные подходы к внешней политике, президент США отметил, что его опыт в сфере торговли позволил достигать результатов в отношениях с различными странами.

"Это сработало с Индией и это сработало с... Пакистаном, и это сработало с... 60% этих стран. Могу вам сказать, если бы не тарифы и торговля, я бы не смог заключить эти соглашения", — отметил глава Белого дома.

Напомним, что недавно Дональд Трамп объяснил, почему пошлины не заставят российского диктатора Путина закончить войну в Украине.

Также стало известно, состоится ли встреча Путина и Трампа в ближайшее время.

США Дональд Трамп Украина перемирие война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
