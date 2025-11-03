Трамп объяснил, почему пошлины не повлияют на Путина

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лидер США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентства сумел прекратить восемь войн в мире, угрожая введением пошлин. В то же время он признал, что этот метод не работает в случае с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью CBS News.

Реклама

Читайте также:

Трамп о пошлинах в отношении России и окончании войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось остановить восемь войн в мире, используя введение пошлин как инструмент давления. В то же время он объяснил, почему этот подход не срабатывает в случае с российским диктатором Путиным.

Глава Белого дома в очередной раз заявил, что унаследовал войну в Украине от экс-президента США Джо Байдена и что ее бы никогда не произошло, если бы он был президентом.

"А теперь я возвращаюсь и собираюсь решить и эту проблему", — сказал Трамп.

Американский лидер также назвал список из восьми войн, которые, по его словам, ему удалось прекратить.

"Вы знаете, как я их прекратил? Я говорил во многих случаях, в 60% случаев: "Если вы не прекратите бороться, я введу пошлины для обеих ваших стран и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", — отметил Трамп.

Однако глава Белого дома признал, что с Путиным этот метод не работает и ему пришлось действовать по-другому.

"Я действовал по-другому, потому что мы не очень много ведем бизнес с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас... Я думаю, он хочет войти и торговать с нами и он хочет заработать много денег для России", — сказал президент США.

Напомним, что недавно Трамп сделал заявление о "последней капле Путина".

Также Трамп сделал заявление о передаче Украине ракет "Томагавк" и согласие на использование российских активов.