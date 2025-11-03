Відео
Україна
Трамп відповів, чому мита не змусять Путіна закінчити війну

Дата публікації: 3 листопада 2025 07:33
Оновлено: 07:58
Трамп пояснив, чому мита не вплинуть на Путіна
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лідер США Дональд Трамп заявив, що під час свого президентства зумів припинити вісім воєн у світі, погрожуючи запровадженням мит. Водночас він визнав, що цей метод не працює у випадку з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це очільник Білого дому заявив в інтерв'ю CBS News.

Трамп про мита щодо Росії та закінчення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося зупинити вісім воєн у світі, використовуючи запровадження мит як інструмент тиску. Водночас він пояснив, чому цей підхід не спрацьовує у випадку з російським диктатором Путіним.

Глава Білого дому вкотре заявив, що успадкував війну в Україні від експрезидента США Джо Байдена, і що її б ніколи не сталося, якби він був президентом.

"А тепер я повертаюся і збираюся вирішити й цю проблему", — сказав Трамп.

Американський лідер також назвав список із восьми воєн, які, за його словами, йому вдалося припинити.

"Ви знаєте, як я їх припинив? Я говорив у багатьох випадках, у 60% випадків: "Якщо ви не припините боротися, я введу мита для обох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", — зазначив Трамп.

Однак очільник Білого дому визнав, що з Путіним цей метод не працює і йому довелося діяти по-іншому.

"Я діяв по-іншому, тому що ми не дуже багато ведемо бізнес із Росією, розумієте? Він не з тих, хто багато купує в нас... Я думаю, він хоче увійти й торгувати з нами, і він хоче заробити багато грошей для Росії", — сказав президент США.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп зробив заяву про "останню краплю Путіна".

Також Трамп зробив заяву про передачу Україні ракет "Томагавк" та згоду на використання російських активів.

володимир путін Дональд Трамп перемир'я війна в Україні Росія мита
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
