Трамп пояснив, чому мита не вплинуть на Путіна

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лідер США Дональд Трамп заявив, що під час свого президентства зумів припинити вісім воєн у світі, погрожуючи запровадженням мит. Водночас він визнав, що цей метод не працює у випадку з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це очільник Білого дому заявив в інтерв'ю CBS News.

Трамп про мита щодо Росії та закінчення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося зупинити вісім воєн у світі, використовуючи запровадження мит як інструмент тиску. Водночас він пояснив, чому цей підхід не спрацьовує у випадку з російським диктатором Путіним.

Глава Білого дому вкотре заявив, що успадкував війну в Україні від експрезидента США Джо Байдена, і що її б ніколи не сталося, якби він був президентом.

"А тепер я повертаюся і збираюся вирішити й цю проблему", — сказав Трамп.

Американський лідер також назвав список із восьми воєн, які, за його словами, йому вдалося припинити.

"Ви знаєте, як я їх припинив? Я говорив у багатьох випадках, у 60% випадків: "Якщо ви не припините боротися, я введу мита для обох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", — зазначив Трамп.

Однак очільник Білого дому визнав, що з Путіним цей метод не працює і йому довелося діяти по-іншому.

"Я діяв по-іншому, тому що ми не дуже багато ведемо бізнес із Росією, розумієте? Він не з тих, хто багато купує в нас... Я думаю, він хоче увійти й торгувати з нами, і він хоче заробити багато грошей для Росії", — сказав президент США.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп зробив заяву про "останню краплю Путіна".

Також Трамп зробив заяву про передачу Україні ракет "Томагавк" та згоду на використання російських активів.