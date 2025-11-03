Відео
Головна Новини дня Трамп про "останню краплю Путіна" та торгівлю з РФ — що заявив

Трамп про "останню краплю Путіна" та торгівлю з РФ — що заявив

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 06:57
Оновлено: 07:04
Президент США вважає, що Путін не зупиниться — втратив більше мільйона солдатів
Дональд Трамп під час зустрічі з диктатором РФ Путіним. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп під час перельоту у державних справах дав коментарі прес пулу прямо на борту літака. Журналісти цікавились "останньою краплею для Путіна", після якої він погодиться припинити війну. 

Про це повідомляє Білий дім та Телеграм-канал Дональд Трамп українською.

Коли Путін погодиться припинити війну проти України

За словами лідера США, він не думає, що ця "остання крапля" коли-небудь настане. Одна з причин: величезні втрати солдат РФ на полі бою в Україні.

"Останньої краплі не буде. Іноді треба дати їм битися. І для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. І для України це важко. Це важко для обох", — заявив Трамп.

Що з торгівлею з США та РФ

Трохи згодом, вже під час інтерв'ю каналу CBS президент США повідомив, що вважає "чудовим" бажання Путіна торгувати зі Штатами. А ще журналістка спитала його про червону доріжку для Путіна на Алясці, на що Трамп відповів, що "стелить її для всіх гостей".

Не забув Трамп в тисячний раз нагадати журналістці, що війна в Україні йому дісталась після Джо Байдена, а при ньому Путін, звичайно, не осмілився б напасти на Україну. 

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп поки не буде давати Україні "Томагавки", хоча завжди може передумати. Також він не веде перемовин про використання заморожених грошей РФ. 

Нагадаємо, днями Пентагон оцінив свої запаси ракет "Томагавк" і дав "зелене світло" на можливість передачі їх Україні. Проте у відомстві зазначили, що остаточне рішення за Трампом. 

росія США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
