Трамп о "последней капле Путина" и торговле с РФ — что заявил

Трамп о "последней капле Путина" и торговле с РФ — что заявил

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 06:57
обновлено: 05:18
Президент США считает, что Путин не остановится — потерял более миллиона солдат
Дональд Трамп во время встречи с диктатором РФ Путиным. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп во время перелета по государственным делам дал комментарии пресс пулу прямо на борту самолета. Журналисты интересовались "последней каплей для Путина", после которой он согласится прекратить войну.

Об этом сообщает Белый дом и Телеграмм-канал Дональд Трамп українською.

Читайте также:

Когда Путин согласится прекратить войну против Украины

По словам лидера США, он не думает, что эта "последняя капля" когда-нибудь наступит. Одна из причин: огромные потери солдат РФ на поле боя в Украине.

"Последней капли не будет. Иногда надо дать им сражаться. И для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат. Возможно, миллион. И для Украины это тяжело. Это трудно для обоих", — заявил Трамп.

Что с торговлей с США и РФ

Чуть позже, уже во время интервью каналу CBS президент США сообщил, что считает "замечательным" желание Путина торговать со Штатами. А еще журналистка спросила его о красной дорожке для Путина на Аляске, на что Трамп ответил, что "стелет ее для всех гостей".

Не забыл Трамп в тысячный раз напомнить журналистке, что война в Украине ему досталась после Джо Байдена, а при нем Путин, конечно, не осмелился бы напасть на Украину.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пока не будет давать Украине "Томагавки", хотя всегда может передумать. Также он не ведет переговоров об использовании замороженных денег РФ.

Напомним, на днях Пентагон оценил свои запасы ракет "Томагавк" и дал "зеленый свет" на возможность передачи их Украине. Однако в ведомстве отметили, что окончательное решение за Трампом.

россия США владимир путин Дональд Трамп война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
