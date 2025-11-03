Президент Трамп ответил о готовности Штатов передать ракет Tomahawk Украине — что заявил

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во время своего очередного перелета по президентским делам Дональд Трамп пообщался с прессой на "борту №1" и ответил на вопросы журналистского пула. Лидера США спросили о возможности передать ракеты "Томагавк" Украине и согласие на использование замороженных активов РФ.

Об ответах Трампа сообщает Белый дом.

Что заявил Трамп о "Томагавках" и деньгах оккупантов РФ

По словам президента США, он пока не соглашается давать разрешение на передачу этих ракет, несмотря на заявление Пентагона о готовности этого ведомства на подобный шаг.

"Нет. Не то чтобы я не мог изменить решение, но на данный момент - нет", — заявил Трамп.

Кроме этого президент США сказал также, что сейчас не ведет никаких переговоров или консультаций со своими европейскими коллегами о передаче Украине замороженных денег РФ.

"Я этим не занимаюсь. Насколько я понимаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я в этих переговорах не участвую", — сказал Трамп.

Напомним, на днях Пентагон оценил свои запасы ракет "Томагавк" и дал "зеленый свет" на возможность передачи их Украине. Однако в ведомстве отметили, что окончательное решение за Трампом.

Между тем в Кремле заявили, что "сейчас нет необходимости" во встрече между Трампом и Путиным. Москва хочет "проработать детали процесса урегулирования".