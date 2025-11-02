Пєсков прокоментував можливу зустріч Путіна і Трампа

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков зробив заяву про можливу зустріч Володимира Путіна та лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. За його словами, наразі в цьому "немає потреби".

Про це Дмитро Пєсков сказав у коментарі російським ЗМІ у неділю, 2 листопада.

"Гіпотетично вважаю, що вона можлива, але наразі в ній немає потреби", — сказав Пєсков, коментуючи можливість проведення зустрічі Путіна і Трампа.

За його словами, у Кремлі наразі вважають за необхідне зосередитися на "опрацюванні деталей процесу врегулювання".

Нагадаємо, Трамп заявив, що готовий провести зустріч з Путіним, якщо буде досягнуто розуміння про укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Раніше лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що його країна готова прийняти Путіна і Трампа для проведення переговорів.