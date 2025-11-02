Відео
Україна
Головна Новини дня Зустріч Трампа і Путіна — у Кремлі пояснили, чи є "потреба"

Зустріч Трампа і Путіна — у Кремлі пояснили, чи є "потреба"

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 15:04
Оновлено: 15:04
Пєсков прокоментував можливу зустріч Путіна і Трампа
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков зробив заяву про можливу зустріч Володимира Путіна та лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. За його словами, наразі в цьому "немає потреби".

Про це Дмитро Пєсков сказав у коментарі російським ЗМІ у неділю, 2 листопада.

Читайте також:

Зустріч Путіна і Трампа

"Гіпотетично вважаю, що вона можлива, але наразі в ній немає потреби", — сказав Пєсков, коментуючи можливість проведення зустрічі Путіна і Трампа.

За його словами, у Кремлі наразі вважають за необхідне зосередитися на "опрацюванні деталей процесу врегулювання".

Нагадаємо, Трамп заявив, що готовий провести зустріч з Путіним, якщо буде досягнуто розуміння про укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Раніше лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що його країна готова прийняти Путіна і Трампа для проведення переговорів.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
