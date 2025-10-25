Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп назвав умову для зустрічі з Путіним

Трамп назвав умову для зустрічі з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 21:45
Оновлено: 22:31
Трамп назвав умову для зустрічі з Путіним
Дональд Трамп. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Але це можливо лише за умови досягнення повного розуміння щодо укладення мирної угоди в Україні.

Про це американський лідер Дональд Трамп повідомив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One у суботу, 25 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Трамп про зустріч із Путіним

За словами американського президента, будь-які переговори з Москвою наразі не мають сенсу.

Зустріч можлива лише тоді, коли представники РФ зможуть реально призвести до завершення війни та встановлення стабільного миру.

Нагадаємо, що під час цього ж виступу Трамп повідомив, що скасував свою зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті.

Також Міністерство фінансів США оголосило, що країна запроваджує санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

США володимир путін переговори Дональд Трамп Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації