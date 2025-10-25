Трамп назвав умову для зустрічі з Путіним

Дональд Трамп. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Але це можливо лише за умови досягнення повного розуміння щодо укладення мирної угоди в Україні.

Про це американський лідер Дональд Трамп повідомив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One у суботу, 25 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Трамп про зустріч із Путіним

За словами американського президента, будь-які переговори з Москвою наразі не мають сенсу.

Зустріч можлива лише тоді, коли представники РФ зможуть реально призвести до завершення війни та встановлення стабільного миру.

Нагадаємо, що під час цього ж виступу Трамп повідомив, що скасував свою зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті.

Також Міністерство фінансів США оголосило, що країна запроваджує санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.