Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но это возможно лишь при условии достижения полного понимания относительно заключения мирного соглашения в Украине.
Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One в субботу, 25 октября.
Трамп о встрече с Путиным
По словам американского президента, любые переговоры с Москвой пока не имеют смысла.
Встреча возможна только тогда, когда представители РФ смогут реально привести к завершению войны и установлению стабильного мира.
Напомним, что во время этого же выступления Трамп сообщил, что отменил свою встречу с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
Также Министерство финансов США объявило, что страна вводит санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ.
