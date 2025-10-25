Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Дональд Трамп. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но это возможно лишь при условии достижения полного понимания относительно заключения мирного соглашения в Украине.

Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One в субботу, 25 октября.

Реклама

Читайте также:

Трамп о встрече с Путиным

По словам американского президента, любые переговоры с Москвой пока не имеют смысла.

Встреча возможна только тогда, когда представители РФ смогут реально привести к завершению войны и установлению стабильного мира.

Напомним, что во время этого же выступления Трамп сообщил, что отменил свою встречу с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Также Министерство финансов США объявило, что страна вводит санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ.