Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Reuters

Туреччина готова стати місцем для зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна. Це можливо, якщо переговори не вдасться провести в Будапешті.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає Hürriyet.

Туреччина готова прийняти зустріч Трампа і Путіна

"Ми в будь-який момент готові прийняти у себе таку зустріч (Трампа і Путіна. — Ред.). Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що для припинення цієї війни корисний будь-який діалог", — заявив Ердоган.

Він додав, що Туреччина відстоювала діалог від самого початку і заявляла про можливість справедливого миру.

За словами Ердогана, в Анкари хороші відносини як із Києвом, так і з Москвою, вона заслужила довіру двох країн, що воюють.

"Це дає нам перевагу на шляху до миру, і ми маємо намір використовувати цю ситуацію на благо людства", — сказав турецький лідер.

Нагадаємо, що під час цього ж виступу Трамп повідомив, що скасував свою зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті.

Водночас стало відомо, що зустрічі між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим не буде.