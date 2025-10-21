Відео
Головна Новини дня Зустрічі Лаврова і Рубіо не буде — коли побачаться Трамп і Путін

Зустрічі Лаврова і Рубіо не буде — коли побачаться Трамп і Путін

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 08:49
Оновлено: 09:44
США і Росія відкладають підготовчі переговори до нового саміту
Зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Очікувана зустріч між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті опинилася під загрозою зриву після того, як підготовчі переговори між головними дипломатами двох країн були відкладені. Зокрема, глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров та держсекретар США Марко Рубіо перенесли зустріч на невідомий термін. 

Про це повідомило CNN із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Читайте також:

Зустріч Трампа та Путіна під загрозою зриву 

В CNN зауважили, що минулого тижня після телефонної розмови з Путіним Трамп заявив, що вже наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. За його словами, американську делегацію мав очолити державний секретар Марко Рубіо.

Однак, як підтвердили у Білому домі, його переговори з головою російського МЗС Сергієм Лавровим наразі відкладено. Причини перенесення зустрічі поки не уточнюються, хоча, за даними одного з анонімних джерел CNN, сторони "мають різні очікування щодо умов можливого припинення війни в Україні".

Проте, наразі неясно, як це вплине на саміт Трампа і Путіна, який планували провести у Будапешті. Представники адміністрації Трампа поки не називають нових дат зустрічі.

"Президент Трамп послідовно працював над пошуком мирного і дипломатичного вирішення, щоб покласти край цій безглуздій війні і зупинити вбивства. Він мужньо залучає сторони з усіх боків і зробить все, що в його силах, щоб досягти миру", — сказала заступник прессекретаря Білого дому Анна Келлі в інтерв'ю CNN.

Нагадаємо, кілька днів тому Дональд Трамп заявив, що незабаром особисто зустрінеться з диктатором Росії у Будапешті.

Натомість Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає Будапешт правильним місцем для переговорів щодо закінчення війни в Україні.

Додамо, що влада Угорщини заявила про гарантії безперешкодного в'їзду для Володимира Путіна. Болгарія натомість заявила про готовність відкрити дозвіл на переліт літака з російським диктатором Володимиром Путіним на борту. 

 

США володимир путін Дональд Трамп Сергій Лавров Росія Марко Рубіо
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
