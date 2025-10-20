Болгарія дозволить Путіну пролетіти для зустрічі з Трампом

Трамп та Путін. Фото: Reuters

Болгарія заявила про готовність надати повітряний коридор для літака з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб сприяти проведенню його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті. Міністр закордонних справ країни Георг Георгієв наголосив, що такі кроки виправдані, якщо вони спрямовані на досягнення миру.

Про це повідомило видання Euractiv.

Реклама

Читайте також:

Болгарія готова сприяти зустрічі Путіна і Трампа

Міністр закордонних справ Болгарії Георг Георгієв повідомив, що країна готова дозволити проліт літака з Володимиром Путіним через свій повітряний простір у разі необхідності для проведення запланованої зустрічі між російським диктатором і Дональдом Трампом у Будапешті. За його словами, Болгарія підтримає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення миру. Георгієв наголосив, що такі ініціативи мають розглядатися в інтересах стабільності регіону.

"Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення такої зустрічі, найбільш логічно, що така зустріч має бути забезпечена всіма можливими способами. Як проводити засідання, якщо один з учасників не може на нього потрапити?", — сказав Георг Георгієв журналістам у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Посадовець також підкреслив, що Росія поки офіційно не зверталася з проханням дозволити проліт через болгарський повітряний простір. Він нагадав, що Болгарія не має спільного кордону з Угорщиною, однак обидві країни межують із Сербією, яка зберігає тісні історичні зв’язки з Москвою. Маршрут через територію Болгарії міг би істотно скоротити час польоту Володимира Путіна до Будапешта.

Альтернативний шлях, що не проходить через повітряний простір ЄС або України, передбачає політ над Середземним морем із подальшим прольотом над Чорногорією чи Албанією, а потім вхід у повітряний простір Сербії на шляху до Будапешта.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив: зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом у Будапешті матиме сенс лише у разі, якщо вона сприятиме негайному припиненню вогню в Україні.

Раніше ми також інформували, що глава європейської дипломатії Кая Каллас зазначила — поїздка Володимира Путіна до Угорщини, де запланована його зустріч із Дональдом Трампом, для Євросоюзу є неприйнятною.