Зустріч Путіна і Трампа в Угорщині — реакція Каї Каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що для ЄС не є "приємною" поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Угорщини. Там він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Кая Каллас повідомила перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.

Реакція Каллас на поїздку Путіна до Угорщини

Кая Каллас заявила, що приїзд до країни ЄС людини, на яку видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом, не є "приємним".

"Питання в тому, чи є якийсь результат з цього. Тож, я думаю, нам потрібно побачити, як ці справи йдуть у Будапешті, оскільки ми були дуже твердими, і Росія веде перемовини лише тоді, коли на неї чинять тиск, тому ми сподіваємося, що президент Трамп також зробить те саме", — сказала глава європейської дипломатії.

Вона додала, що вона вітає зусилля Дональда Трампа із встановлення миру в Україні, однак не бачить, щоб Путін справді прагнув миру.

"Росія розуміє лише силу і веде перемовини лише тоді, коли її справді ставлять на місце перемовин. Тож зараз ми ще не бачимо. Ось чому ми, звісно, обговорюємо, що ще ми можемо зробити. Ми очікуємо цього тижня також ухвалити 19-й пакет санкцій", — підкреслила Кая Каллас.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснив, чому Україна проти мирної зустрічі в Угорщині. За його словами, Будапешт — це не те місце, для такого заходу.

Водночас в Угорщині пообіцяли забезпечити в'їзд Путіна на саміт з Трампом. Там заявили, що диктатор може не боятися арешту за ордером МКС.