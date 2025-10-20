Встреча Путина и Трампа в Венгрии — реакция Кайи Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что для ЕС не является "приятной" поездка российского диктатора Владимира Путина в Венгрию. Там он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Кая Каллас сообщила перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Реклама

Читайте также:

Реакция Каллас на поездку Путина в Венгрию

Кайя Каллас заявила, что приезд в страну ЕС человека, на которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом, не является "приятным".

"Вопрос в том, есть ли какой-то результат из этого. Поэтому, я думаю, нам нужно увидеть, как эти дела идут в Будапеште, поскольку мы были очень твердыми, и Россия ведет переговоры только тогда, когда на нее оказывают давление, поэтому мы надеемся, что президент Трамп также сделает то же самое", — сказала глава европейской дипломатии.

Она добавила, что она приветствует усилия Дональда Трампа по установлению мира в Украине, однако не видит, чтобы Путин действительно стремился к миру.

"Россия понимает только силу и ведет переговоры только тогда, когда ее действительно ставят на место переговоров. Поэтому сейчас мы еще не видим. Вот почему мы, конечно, обсуждаем, что еще мы можем сделать. Мы ожидаем на этой неделе также принять 19-й пакет санкций", — подчеркнула Кая Каллас.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснил, почему Украина против мирной встречи в Венгрии. По его словам, Будапешт — это не то место, для такого мероприятия.

В то же время в Венгрии пообещали обеспечить въезд Путина на саммит с Трампом. Там заявили, что диктатор может не бояться ареста по ордеру МУС.