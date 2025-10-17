Путин встретится с Трампом — Венгрия обещает ему въезд

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что обеспечит российскому диктатору Владимиру Путину въезд в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, глава Кремля может не бояться ареста по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Венгрия обеспечит въезд Путина в Будапешт

"Конечно, мы здесь, в Венгрии, в Будапеште, готовы обеспечить надлежащие условия, чтобы американский и российский президенты могли провести переговоры в безопасных и спокойных условиях. Это самая безопасная страна Европы. Это одна из самых безопасных стран мира, поэтому если где-то и можно провести переговоры в безопасных условиях, то именно здесь", — подчеркнул Сийярто.

По его словам, дата и другие детали встречи Трампа и Путина пока неизвестны. Больше деталей будет после того, как состоятся дискуссии по подготовке между должностными лицами трех стран. В то же время венгерский министр дал понять, что Путин беспрепятственно может въехать в Венгрию и вернуться домой.

"Мы с уважением ждем президента Владимира Путина, конечно же. Мы обеспечим ему возможность въехать в Венгрию, провести здесь успешные переговоры, а затем вернуться домой. Никаких согласований с кем-либо не нужно", — заявил Сийярто.

Отметим, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора за военные преступления в Украине. Его считают виновным в депортации тысячи детей из Украины. Этот ордер предусматривает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член МУС.

В то же время в апреле 2025 года Венгрия заявила, что хочет выйти из МУС во время визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. На него учреждение тоже выдало ордер. В мае этого же года венгерский парламент проголосовал за выход страны из МУС. Однако выход Венгрии вступит в силу после уведомления генеральному секретарю ООН, которое страна подала 2 июня 2025 года.

Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Во время этого звонка они договорились о встрече в венгерском Будапеште.

Незадолго Трамп раскрыл детали этого разговора и заявил, что саммит с Путиным состоится в ближайшие две недели. Сначала Марко Рубио встретится с Лавровым, чтобы определить точное время и место.