Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Венгрия обещает обеспечить въезд Путина на саммит с Трампом

Венгрия обещает обеспечить въезд Путина на саммит с Трампом

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 14:05
обновлено: 14:05
Путин встретится с Трампом — Венгрия обещает ему въезд
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что обеспечит российскому диктатору Владимиру Путину въезд в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, глава Кремля может не бояться ареста по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом сообщает The Guardian.

Реклама
Читайте также:

Венгрия обеспечит въезд Путина в Будапешт

"Конечно, мы здесь, в Венгрии, в Будапеште, готовы обеспечить надлежащие условия, чтобы американский и российский президенты могли провести переговоры в безопасных и спокойных условиях. Это самая безопасная страна Европы. Это одна из самых безопасных стран мира, поэтому если где-то и можно провести переговоры в безопасных условиях, то именно здесь", — подчеркнул Сийярто.

По его словам, дата и другие детали встречи Трампа и Путина пока неизвестны. Больше деталей будет после того, как состоятся дискуссии по подготовке между должностными лицами трех стран. В то же время венгерский министр дал понять, что Путин беспрепятственно может въехать в Венгрию и вернуться домой.

"Мы с уважением ждем президента Владимира Путина, конечно же. Мы обеспечим ему возможность въехать в Венгрию, провести здесь успешные переговоры, а затем вернуться домой. Никаких согласований с кем-либо не нужно", — заявил Сийярто.

Отметим, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора за военные преступления в Украине. Его считают виновным в депортации тысячи детей из Украины. Этот ордер предусматривает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член МУС.

В то же время в апреле 2025 года Венгрия заявила, что хочет выйти из МУС во время визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. На него учреждение тоже выдало ордер. В мае этого же года венгерский парламент проголосовал за выход страны из МУС. Однако выход Венгрии вступит в силу после уведомления генеральному секретарю ООН, которое страна подала 2 июня 2025 года.

Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Во время этого звонка они договорились о встрече в венгерском Будапеште.

Незадолго Трамп раскрыл детали этого разговора и заявил, что саммит с Путиным состоится в ближайшие две недели. Сначала Марко Рубио встретится с Лавровым, чтобы определить точное время и место.

владимир путин переговоры Дональд Трамп Венгрия МКС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации