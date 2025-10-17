Путін зустрінеться з Трампом — Угорщина обіцяє йому в'їзд

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що забезпечить російському диктатору Володимиру Путіну в'їзд в Будапешт на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, очільник Кремля може не боятися арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє The Guardian.

Реклама

Читайте також:

Угорщина забезпечить в'їзд Путіна в Будапешт

"Звичайно, ми тут, в Угорщині, в Будапешті, готові забезпечити належні умови, щоб американський і російський президенти могли провести переговори в безпечних і спокійних умовах. Це найбезпечніша країна Європи. Це одна з найбезпечніших країн світу, тож якщо десь і можна провести переговори в безпечних умовах, то саме тут", — наголосив Сійярто.

За його словами, дата й інші деталі зустрічі Трампа і Путіна наразі невідомі. Більше деталей буде після того, як відбудуться дискусії щодо підготовки між посадовцями трьох країн. Водночас угорський міністр дав зрозуміти, що Путін безперешкодно може в'їхати до Угорщини та повернутися додому.

"Ми з повагою чекаємо на президента Владіміра Путіна, звичайно ж. Ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Ніяких узгоджень з ким-небудь не потрібно", — заявив Сійярто.

Зазначимо, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора за воєнні злочини в Україні. Його вважають винним у депортації тисячі дітей з України. Цей ордер передбачає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС.

Водночас у квітні 2025 року Угорщина заявила, що хоче вийти з МКС під час візиту прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. На нього установа теж видала ордер. У травні цього ж року угорський парламент проголосував за вихід країни з МКС. Однак вихід Угорщини набуде чинності після повідомлення генеральному секретарю ООН, яке країна подала 2 червня 2025 року.

Нагадаємо, 16 жовтня Путін і Трамп провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години. Під час цього дзвінка вони домовились про зустріч в угорському Будапешті.

Незадовго Трамп розкрив деталі цієї розмови та заявив, що саміт з Путіним відбудеться у найближчі два тижні. Спершу Марко Рубіо зустрінеться Лавровим, аби визначити точний час і місце.