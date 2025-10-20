Видео
Зеленский объяснил, почему Украина против встречи в Венгрии

Зеленский объяснил, почему Украина против встречи в Венгрии

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 11:18
обновлено: 11:17
Зеленский назвал страны где могут провести мирные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к проведению встречи по вопросам мира в любом формате, который будет эффективным, однако не считает Будапешт подходящим местом для такого мероприятия. Глава государства пояснил, что приложил значительные усилия, чтобы убедить Виткоффа не проводить переговоры именно в Венгрии.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления перед журналистами, передает "РБК-Украина".

Зеленский объяснил, почему он против проведения переговоров в Венгрии

Зеленский отметил, что Венгрия ведет антиукраинскую политику.

"Мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что венгерский премьер Виктор Орбан принадлежит к кругу политиков, которые сознательно или нет распространяют мнение о якобы преимуществе России на фронте. По словам Зеленского, такие заявления играют на руку агрессору и подрывают доверие к тем, кто называет себя миротворцем. Он также напомнил, что Киев никогда не уполномочивал Орбана представлять Украину или выступать посредником в каких-либо переговорах. Речь идет о поездке Виктора Орбана в Китай, Россию и США.

Зеленский также отреагировал на сообщения о том, что идею проведения мирных переговоров в Венгрии обсуждают в США, в частности в команде президента Дональда Трампа. Глава государства признал, что Вашингтон действительно стремится найти путь к прекращению войны, однако формат, который продвигает Будапешт, неприемлем для Украины.

Президент напомнил, что Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года Украиной, США, Великобританией и Россией, должен был стать гарантией безопасности для нашего государства после отказа от ядерного оружия. Впрочем, эти гарантии оказались фикцией: в 2014 году Россия нарушила все обязательства, оккупировав Крым и начав войну на Донбассе.

"Трамп хочет окончания войны, хочет найти тот или иной формат для этого... Он считает, что "венгерский формат" может быть таким шагом, который принесет те результаты, которые он хочет. "Будапештский меморандум" — это в целом плохо для нас. Повтор "Будапешта" не может быть положительным. Я сказал об этом Президенту Трампу", — добавил Зеленский.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что гарантирует Владимиру Путину полную безопасность в случае его визита на территорию страны и не будет арестовывать его по ордеру Международного уголовного суда.

Также Владимир Зеленский заявил, что Украина приближается к окончанию войны.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
