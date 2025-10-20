Зеленський назвав країни де можуть провести мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до проведення зустрічі з питань миру у будь-якому форматі, який буде ефективним, проте не вважає Будапешт відповідним місцем для такого заходу. Глава держави пояснив, що доклав значних зусиль, щоб переконати Віткоффа не проводити переговори саме в Угорщині.

Про це Володимир Зеленський сказав під час виступу перед журналістами.

Зеленський пояснив, чому він проти проведення переговорів в Угорщині

Зеленський зазначив, що Угорщин веде антиукраїнську політику.

"Ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що угорський прем’єр Віктор Орбан належить до кола політиків, які свідомо чи ні поширюють думку про нібито перевагу Росії на фронті. За словами Зеленського, такі заяви грають на руку агресору і підривають довіру до тих, хто називає себе миротворцем. Він також нагадав, що Київ ніколи не уповноважував Орбана представляти Україну або виступати посередником у будь-яких переговорах. Йдеться про поїздку Віктора Орбана до Китаю, Росії та США.

Зеленський також відреагував на повідомлення про те, що ідею проведення мирних переговорів в Угорщині обговорюють у США, зокрема у команді президента Дональда Трампа. Глава держави визнав, що Вашингтон справді прагне знайти шлях до припинення війни, проте формат, який просуває Будапешт, є неприйнятним для України.

Президент нагадав, що Будапештський меморандум, підписаний 5 грудня 1994 року Україною, США, Великою Британією та Росією, мав стати гарантією безпеки для нашої держави після відмови від ядерної зброї. Втім, ці гарантії виявилися фікцією: у 2014 році Росія порушила всі зобов’язання, окупувавши Крим і розпочавши війну на Донбасі.

"Трамп хоче закінчення війни, хоче знайти той чи інший формат для цього... Він вважає, що "угорський формат" може бути таким кроком, який принесе ті результати, які він хоче. "Будапештський меморандум" — це загалом погано для нас. Повтор "Будапешта" не може бути позитивним. Я сказав про це Президенту Трампу", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що гарантує Володимиру Путіну повну безпеку у разі його візиту на територію країни і не арештуватиме його за ордером Міжнародного кримінального суду.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна наближається до закінчення війни.