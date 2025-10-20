Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пояснив, чому Україна проти мирної зустрічі в Угорщині

Зеленський пояснив, чому Україна проти мирної зустрічі в Угорщині

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 11:18
Оновлено: 11:17
Зеленський назвав країни де можуть провести мирні переговори
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до проведення зустрічі з питань миру у будь-якому форматі, який буде ефективним, проте не вважає Будапешт відповідним місцем для такого заходу. Глава держави пояснив, що доклав значних зусиль, щоб переконати Віткоффа не проводити переговори саме в Угорщині.

Про це Володимир Зеленський сказав під час виступу перед журналістами, передає "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

Зеленський пояснив, чому він проти проведення переговорів в Угорщині

Зеленський зазначив, що Угорщин веде антиукраїнську політику. 

"Ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що угорський прем’єр Віктор Орбан належить до кола політиків, які свідомо чи ні поширюють думку про нібито перевагу Росії на фронті. За словами Зеленського, такі заяви грають на руку агресору і підривають довіру до тих, хто називає себе миротворцем. Він також нагадав, що Київ ніколи не уповноважував Орбана представляти Україну або виступати посередником у будь-яких переговорах. Йдеться про поїздку Віктора Орбана до Китаю, Росії та США. 

Зеленський також відреагував на повідомлення про те, що ідею проведення мирних переговорів в Угорщині обговорюють у США, зокрема у команді президента Дональда Трампа. Глава держави визнав, що Вашингтон справді прагне знайти шлях до припинення війни, проте формат, який просуває Будапешт, є неприйнятним для України.

Президент нагадав, що Будапештський меморандум, підписаний 5 грудня 1994 року Україною, США, Великою Британією та Росією, мав стати гарантією безпеки для нашої держави після відмови від ядерної зброї. Втім, ці гарантії виявилися фікцією: у 2014 році Росія порушила всі зобов’язання, окупувавши Крим і розпочавши війну на Донбасі.

"Трамп хоче закінчення війни, хоче знайти той чи інший формат для цього... Він вважає, що "угорський формат" може бути таким кроком, який принесе ті результати, які він хоче. "Будапештський меморандум" — це загалом погано для нас. Повтор "Будапешта" не може бути позитивним. Я сказав про це Президенту Трампу", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що гарантує Володимиру Путіну повну безпеку у разі його візиту на територію країни і не арештуватиме його за ордером Міжнародного кримінального суду.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна наближається до закінчення війни.

Володимир Зеленський Угорщина війна в Україні Росія мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації