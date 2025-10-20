Відео
Головна Новини дня Можливе завершення війни з Росією — Зеленський зробив заяву

Дата публікації: 20 жовтня 2025 10:27
Оновлено: 10:52
Зеленський заявив що можливий кінець війни в Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна разом із міжнародними союзниками, за словами президента Володимира Зеленського, наблизилась до реальної можливості завершення війни з Росією. Глава держави зазначив, що цьому значною мірою сприяють зусилля президента США Дональда Трампа, який, за його словами, хоче завершити війну Росії проти України так само рішуче, як свого часу домігся результатів на Близькому Сході.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, передає "РБК-Україна".

Зеленський заявив про шанси закінчення війни

Під час спілкування з журналістами Зеленський наголосив, що нинішня війна не має аналогів за масштабом і рівнем застосованих сил. 

"Я не хочу принижувати або перебільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході, і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія. Там є, безумовно, такі ж жертви, такі ж живі люди, і, на жаль, великі втрати. Але це не можна порівняти. Втрати, засоби і обсяг війни не можна просто порівняти", — зауважив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, у міжнародних перемовинах зараз формується потужний політичний запит на припинення бойових дій.

"Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України", — сказав глава держави.

Він зазначив, що у світі формується спільна політична воля до припинення бойових дій, і Україна використовує цей момент, аби посилити власні позиції.

Нагадаємо, Дональд Трамп відмовив Україні у передачі далекобійних ракет Tomahawk. Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс зауважив, що остаточного рішення щодо ракет від глави Білого дому ще нема.

Тим часом Володимир Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився про політичний тиск на Володимира Зеленського щодо здачі територій. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
