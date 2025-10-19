Зеленський натякнув, за яких умов можливий мир — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський розповів, що розуміє посил президента США Дональда Трампа щодо необхідності завершення війни, однак це можливо лише без поступок агресору. За словами Зеленського, будь-які мирні переговори мають відбуватися після стабілізації лінії фронту.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю програмі Meet the Press на каналі NBC News після візиту до Трампа, про що повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Умови для переговорів

Зеленський зазначив, що Україна готова до діалогу, але лише за умови збереження нинішніх позицій на фронті. Президент наголосив, що будь-які спроби віддати частину територій означали б капітуляцію, а не мир. Він підкреслив, що лише рівноправні переговори здатні покласти край агресії.

"Якщо ми хочемо зупинити війну і терміново перейти до мирних переговорів — ми маємо залишатися там, де є. Не давати Путіну нічого додаткового, бо він терорист", — заявив Зеленський.

Він також додав, що розмови про мир повинні вестися у спокійній атмосфері, без тиску та обстрілів. Президент підкреслив, що Україна продовжуватиме захищатися доти, доки не отримає реальні гарантії безпеки. На його думку, лише тоді перемовини матимуть сенс і шанс на результат.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зазначив: у перші місяці повномасштабного вторгнення ЗСУ звільнили близько половини окупованих територій.

Раніше ми також інформували, що зустріч Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні тривала понад дві години й стала однією з найважливіших.