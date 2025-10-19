Зеленський натякнув, за яких умов можливий мир — що відомо

Мирні переговори можливі тільки без поступок землею — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів, що розуміє посил президента США Дональда Трампа щодо необхідності завершення війни, однак це можливо лише без поступок агресору. За словами Зеленського, будь-які мирні переговори мають відбуватися після стабілізації лінії фронту.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю програмі Meet the Press на каналі NBC News після візиту до Трампа, про що повідомляють Новини.LIVE.
Умови для переговорів
Зеленський зазначив, що Україна готова до діалогу, але лише за умови збереження нинішніх позицій на фронті. Президент наголосив, що будь-які спроби віддати частину територій означали б капітуляцію, а не мир. Він підкреслив, що лише рівноправні переговори здатні покласти край агресії.
"Якщо ми хочемо зупинити війну і терміново перейти до мирних переговорів — ми маємо залишатися там, де є. Не давати Путіну нічого додаткового, бо він терорист", — заявив Зеленський.
Він також додав, що розмови про мир повинні вестися у спокійній атмосфері, без тиску та обстрілів. Президент підкреслив, що Україна продовжуватиме захищатися доти, доки не отримає реальні гарантії безпеки. На його думку, лише тоді перемовини матимуть сенс і шанс на результат.
