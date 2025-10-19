За перші місяці війни Україна відвоювала половину теріторій — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський розповів, що в перші місяці повномасштабного вторгнення українські війська відтіснили противника й звільнили близько половини тимчасово окупованих територій. Глава держави наголосив, що це стало можливим завдяки волі й організованій роботі, але додав, що швидші поставки сучасної зброї могли б прискорити й поліпшити результати.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю програмі Meet the Press на каналі NBC News після візиту до Трампа, про що повідомляють Новини.LIVE.

Зеленський — про волю, зброю і темпи звільнення

За словами президента, на початку повномасштабної війни Україна опинилася у вкрай нерівних умовах і потребувала значної підтримки від партнерів, зокрема у вигляді сучасної далекобійної зброї. Він підкреслив, що попри нестачу озброєнь українці мали сильну мотивацію і почали виробляти власні сили, що дозволило відтіснити ворога.

"У нас не було всього, що було у Росії. Але в нас була воля й бажання. Коли ми почали виробляти і відтісняти ворога, це дало результати. Ми звільнили 50% територій за перші місяці. Але якщо поставки були б швидшими — було б краще", — зазначив Зеленський.

Після цієї оцінки президент знову наголосив на потребі далекобійних систем, які могли б дати стратегічну перевагу на глибині противника. Він закликав партнерів прискорити постачання критично важливих засобів, таких як далекобійні ракети Tomahawk.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зазначив — зустріч із Дональдом Трампом у Вашингтоні була однією з найважливіших за останні місяці, адже сторони обговорили співпрацю у сфері політики, ППО та постачання далекобійної зброї.

Раніше ми також інформували, що Зеленський заявив: російський диктатор Володимир Путін боїться можливого постачання Україні ракет Tomahawk, а президент США Дональд Трамп під час розмови не виключив такої перспективи.