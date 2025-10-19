Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина освободила 50% территорий с начала войны — Зеленский

Украина освободила 50% территорий с начала войны — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 21:26
обновлено: 21:55
За первые месяцы войны Украина отвоевала половину территорий - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в первые месяцы полномасштабного вторжения украинские войска оттеснили противника и освободили около половины временно оккупированных территорий. Глава государства подчеркнул, что это стало возможным благодаря воле и организованной работе, но добавил, что более быстрые поставки современного оружия могли бы ускорить и улучшить результаты.

Об этом глава государства рассказал в интервью программе Meet the Press на канале NBC News после визита к Трампу, о чем сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский — о свободе, оружии и темпах освобождения

По словам президента, в начале полномасштабной войны Украина оказалась в крайне неравных условиях и нуждалась в значительной поддержке от партнеров, в частности в виде современного дальнобойного оружия. Он подчеркнул, что несмотря на недостаток вооружений украинцы имели сильную мотивацию и начали производить собственные силы, что позволило оттеснить врага.

"У нас не было всего, что было у России. Но у нас была воля и желание. Когда мы начали производить и оттеснять врага, это дало результаты. Мы освободили 50% территорий за первые месяцы. Но если поставки были бы быстрее — было бы лучше", — отметил Зеленский.

После этой оценки президент вновь подчеркнул необходимость дальнобойных систем, которые могли бы дать стратегическое преимущество на глубине противника. Он призвал партнеров ускорить поставки критически важных средств, таких как дальнобойные ракеты Tomahawk.

Напомним, что Владимир Зеленский отметил — встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне была одной из важнейших за последние месяцы, ведь стороны обсудили сотрудничество в сфере политики, ПВО и поставки дальнобойного оружия.

Ранее мы также информировали, что Зеленский заявил: российский диктатор Владимир Путин боится возможной поставки Украине ракет Tomahawk, а президент США Дональд Трамп во время разговора не исключил такой перспективы.

Владимир Зеленский США земля Дональд Трамп Tomahawk
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации