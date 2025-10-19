За первые месяцы войны Украина отвоевала половину территорий - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в первые месяцы полномасштабного вторжения украинские войска оттеснили противника и освободили около половины временно оккупированных территорий. Глава государства подчеркнул, что это стало возможным благодаря воле и организованной работе, но добавил, что более быстрые поставки современного оружия могли бы ускорить и улучшить результаты.

По словам президента, в начале полномасштабной войны Украина оказалась в крайне неравных условиях и нуждалась в значительной поддержке от партнеров, в частности в виде современного дальнобойного оружия. Он подчеркнул, что несмотря на недостаток вооружений украинцы имели сильную мотивацию и начали производить собственные силы, что позволило оттеснить врага.

"У нас не было всего, что было у России. Но у нас была воля и желание. Когда мы начали производить и оттеснять врага, это дало результаты. Мы освободили 50% территорий за первые месяцы. Но если поставки были бы быстрее — было бы лучше", — отметил Зеленский.

После этой оценки президент вновь подчеркнул необходимость дальнобойных систем, которые могли бы дать стратегическое преимущество на глубине противника. Он призвал партнеров ускорить поставки критически важных средств, таких как дальнобойные ракеты Tomahawk.

Напомним, что Владимир Зеленский отметил — встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне была одной из важнейших за последние месяцы, ведь стороны обсудили сотрудничество в сфере политики, ПВО и поставки дальнобойного оружия.

