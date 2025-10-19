Видео
Мирные переговоры возможны только без уступок землей — Зеленский

Мирные переговоры возможны только без уступок землей — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 21:56
обновлено: 21:56
Зеленский намекнул, при каких условиях возможен мир - что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что понимает посыл президента США Дональда Трампа о необходимости завершения войны, однако это возможно только без уступок агрессору. По словам Зеленского, любые мирные переговоры должны происходить после стабилизации линии фронта.

Об этом глава государства рассказал в интервью программе Meet the Press на канале NBC News после визита к Трампу, о чем сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Условия для переговоров

Зеленский отметил, что Украина готова к диалогу, но только при условии сохранения нынешних позиций на фронте. Президент подчеркнул, что любые попытки отдать часть территорий означали бы капитуляцию, а не мир. Он подчеркнул, что только равноправные переговоры способны положить конец агрессии.

"Если мы хотим остановить войну и срочно перейти к мирным переговорам — мы должны оставаться там, где есть. Не давать Путину ничего дополнительного, потому что он террорист", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что разговоры о мире должны вестись в спокойной атмосфере, без давления и обстрелов. Президент подчеркнул, что Украина будет продолжать защищаться до тех пор, пока не получит реальные гарантии безопасности. По его мнению, только тогда переговоры будут иметь смысл и шанс на результат.

Напомним, что Владимир Зеленский отметил: в первые месяцы полномасштабного вторжения ВСУ освободили около половины оккупированных территорий.

Ранее мы также информировали, что встреча Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне длилась более двух часов и стала одной из важнейших.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры
Руслан Кулешов
Автор:
Руслан Кулешов
