Трамп заявив, що Путін утримає частину української території

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про війну Росії проти України, згадавши, що Володимир Путін "захопив певну частину території".

Його слова прозвучали в інтерв'ю Fox News та одразу викликали резонанс як в Америці, так і за її межами.

Глава Білого дому зазначив, що російський диктатор не має наміру повністю відмовлятися від захоплених регіонів. На думку Дональда Трампа, конфлікт може завершитися тільки за умови, що Кремль залишить за собою частину окупованих земель.

Що Трамп сказав про Путіна

Журналістка поцікавилася, чи готовий президент РФ припинити війну, не домігшись територіальних вигод. У відповідь Трамп дав зрозуміти, що такий сценарій малоймовірний, адже "він уже отримав багато землі та не захоче піти ні з чим".

Дональд Трамп у Білому домі. Фото: Reuters

Американський лідер також прокоментував військову допомогу Києву. Він підкреслив, що США не можуть ризикувати власною безпекою, передаючи Україні всі запитані озброєння. За його словами, Вашингтон зобов'язаний зберігати баланс між підтримкою союзників та захистом своїх інтересів.

"Ну, Путін щось захопить. Я маю на увазі, вони воювали, і в нього багато території. Він захопив певну землю. Розумієте, ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні. Я був добрий до Зеленського і до України, але не можу поставити під загрозу Сполучені Штати", — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський докладно розповів про поточну ситуацію на фронті та удари по території РФ.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував ролик із Дональдом Трампом, який розлютив багатьох американців.