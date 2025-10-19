Венс показав відео, де Трамп в образі короля

Президент США Дональд Трамп в образі короля. Фото: кадр з відео

Віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував відео з Дональдом Трампом в образі короля, згенероване штучним інтелектом. Це сталося на тлі масштабних протестів проти курсу чинної влади у США.

Відповідне відео Джей Ді Венс опублікував у соцмережі Bluesky.

Реклама

Читайте також:

На тлі протестів Венс показав відео з Трампом в образі короля

Отже, згенероване штучним інтелектом відео відображає, як Трамп одягає на себе корону, мантію і бере в руку меч.

Наприкінці відео перед Трампом в образі короля схиляються представники американської Демократичної партії, серед яких колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер.

Зауважимо, що Джей Ді Венс опублікував відео у розпал протестів проти політики Трампа під гаслом No Kings ("Без королів"), які охопили цілу країну.

Нагадаємо, що протестуючи проти курсу США під керівництвом президента Дональда Трампа, люди зібралися в суботу, 18 жовтня. Республіканська партія президента зневажливо назвала мітинги "Hate America" ("Ненависть до Америки").

Нещодавно Президент США Дональд Трамп після зустрічі із Володимиром Зеленським зробив дивну заяву щодо можливого перемир'я між Росією та Україно.

Також Трамп висловився про переговори між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.