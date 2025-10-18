Відео
США протестують проти дій Трампа — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 21:42
Оновлено: 21:45
У США стартував масовий протест проти Дональда Трампа
Протести проти Трампа. Фото: Новини.LIVE

У Сполучених Штатах Америки розпочалася хвиля масштабних протестів проти чинного президента Дональда Трампа. Акції проходять під гаслом "Без королів" і вже охопили тисячі міст по всій країні, збираючи мільйони учасників.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук у суботу, 18 жовтня.

Читайте також:
США протестують проти дій Трампа — деталі - фото 1
Протест "Без королів". Фото: Новини.LIVE

Протести "Без королів" охопили тисячі міст США

Акції протесту проходять у понад 2500 населених пунктах, де громадяни виступають проти політики нинішньої адміністрації. Організатори руху наголошують, що їхня мета — захист демократії та спротив концентрації влади в руках однієї особи. Вони звинувачують президента у мілітаризації внутрішньої політики та використанні армії для тиску на окремі штати.

Протести відображають розчарування противників того порядку денного, який Трамп розгорнув з безпрецедентною швидкістю з моменту вступу на посаду в січні. Сам Трамп дуже мало говорив про суботні протести. Але в інтерв'ю Fox Business, яке вийшло в ефір у п'ятницю, він сказав, що "вони називають мене королем — я не король".

США протестують проти дій Трампа — деталі - фото 3
Протест "Без королів". Фото: Новини.LIVE

Хвиля невдоволення посилилася після повідомлень про масштабні військові розгортання у прикордонних штатах для боротьби з мігрантами. Учасники протестів вимагають від адміністрації припинити тиск на місцеву владу та повернутися до принципів рівноправ’я і свободи слова. Очікується, що протести триватимуть упродовж кількох днів і можуть набути ще більшого масштабу.

США протестують проти дій Трампа — деталі - фото 4
Протест "Без королів". Фото: Новини.LIVE

У суботу протести поширилися за межі США: біля посольства США в Лондоні зібралися сотні учасників, а демонстрації також пройшли в Мадриді та Барселоні. До ранку в Північній Вірджинії натовпи протестувальників рухалися естакадами в напрямку Вашингтона, округ Колумбія, де кілька сотень людей утворили коло біля Арлінгтонського національного кладовища —  про це повідомило агентство Reuters у суботу, 18 жовтня.

Республіканці:  ці протести є антиамериканськими

США протестують проти дій Трампа — деталі - фото 3
Протест "Без королів". Фото: Новини.LIVE

Республіканці вважають, що ці протести є антиамериканськими — вони розкритикували демократів та  марш "Без королів" як мотивування людей до політично обумовленого насилля. Особливо це очевидно після вбивства у вересні правого політичного активіста Чарлі Кірка, довіреної особи Дональда Трампа.

"Завтра лідери демократів ... збираються з’їхатись до нашого Капітолію на свій довгоочікуваний так званий мітинг "Без королів". Ми називаємо його точніше: мітинг ненависті до Америки", — зазначив Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон на прес-конференції в п’ятницю.

США протестують проти дій Трампа — деталі - фото 2
Протест "Без королів". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати згодом передадуть Україні далекобійні ракети Tomahawk, адже Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні не відкинув такої можливості.

Раніше ми також інформували, що в ISW проаналізували спроби США налагодити відносини з Росією: адміністрація Трампа свого часу прагнула діалогу з Кремлем.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
