США протестуют против действий Трампа — детали

США протестуют против действий Трампа — детали

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 21:42
обновлено: 21:53
В США стартовал массовый протест против Дональда Трампа
Протесты против Трампа. Фото: Новини.LIVE

В Соединенных Штатах Америки началась волна масштабных протестов против действующего президента Дональда Трампа. Акции проходят под лозунгом "Без королей" и уже охватили тысячи городов по всей стране, собирая миллионы участников.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук в субботу, 18 октября.

США протестують проти дій Трампа — деталі - фото 1
Протест "Без королей". Фото: Новини.LIVE

Протесты "Без королей" охватили тысячи городов США

Акции протеста проходят в более 2500 населенных пунктах, где граждане выступают против политики нынешней администрации. Организаторы движения отмечают, что их цель — защита демократии и сопротивление концентрации власти в руках одного человека. Они обвиняют президента в милитаризации внутренней политики и использовании армии для давления на отдельные штаты.

Протесты отражают разочарование противников той повестки дня, которую Трамп развернул с беспрецедентной скоростью с момента вступления в должность в январе. Сам Трамп очень мало говорил о субботних протестах. Но в интервью Fox Business, которое вышло в эфир в пятницу, он сказал, что "они называют меня королем — я не король".

США протестують проти дій Трампа — деталі - фото 3
Протест "Без королей". Фото: Новини.LIVE

Волна недовольства усилилась после сообщений о масштабных военных развертываниях в приграничных штатах для борьбы с мигрантами. Участники протестов требуют от администрации прекратить давление на местные власти и вернуться к принципам равноправия и свободы слова. Ожидается, что протесты продлятся в течение нескольких дней и могут приобрести еще больший масштаб.

США протестують проти дій Трампа — деталі - фото 4
Протест "Без королей". Фото: Новини.LIVE

В субботу протесты распространились за пределы США: у посольства США в Лондоне собрались сотни участников, а демонстрации также прошли в Мадриде и Барселоне. До утра в Северной Вирджинии толпы протестующих двигались по эстакадам в направлении Вашингтона, округ Колумбия, где несколько сотен человек образовали круг возле Арлингтонского национального кладбища — об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 18 октября.

Республиканцы: эти протесты являются антиамериканскими

США протестують проти дій Трампа — деталі - фото 3
Протест "Без королей". Фото: Новини.LIVE

Республиканцы считают, что эти протесты являются антиамериканскими — они раскритиковали демократов и марш "Без королей" как мотивирование людей к политически обусловленному насилию. Особенно это очевидно после убийства в сентябре правого политического активиста Чарли Кирка, доверенного лица Дональда Трампа.

"Завтра лидеры демократов ... собираются съехаться в наш Капитолий на свой долгожданный так называемый митинг "Без королей". Мы называем его точнее: митинг ненависти к Америке", — отметил Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон на пресс-конференции в пятницу.

США протестують проти дій Трампа — деталі - фото 2
Протест "Без королей". Фото: Новини.LIVE

Напомним, что президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты впоследствии передадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, ведь Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне не исключил такой возможности.

Ранее мы также информировали, что в ISW проанализировали попытки США наладить отношения с Россией: администрация Трампа в свое время стремилась к диалогу с Кремлем.

США митинг Дональд Трамп протесты Республиканская партия Демократическая партия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
