В США стартовал массовый протест против Дональда Трампа

США протестуют против действий Трампа — детали
В Соединенных Штатах Америки началась волна масштабных протестов против действующего президента Дональда Трампа. Акции проходят под лозунгом "Без королей" и уже охватили тысячи городов по всей стране, собирая миллионы участников.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук в субботу, 18 октября.
Протесты "Без королей" охватили тысячи городов США
Акции протеста проходят в более 2500 населенных пунктах, где граждане выступают против политики нынешней администрации. Организаторы движения отмечают, что их цель — защита демократии и сопротивление концентрации власти в руках одного человека. Они обвиняют президента в милитаризации внутренней политики и использовании армии для давления на отдельные штаты.
Протесты отражают разочарование противников той повестки дня, которую Трамп развернул с беспрецедентной скоростью с момента вступления в должность в январе. Сам Трамп очень мало говорил о субботних протестах. Но в интервью Fox Business, которое вышло в эфир в пятницу, он сказал, что "они называют меня королем — я не король".
Волна недовольства усилилась после сообщений о масштабных военных развертываниях в приграничных штатах для борьбы с мигрантами. Участники протестов требуют от администрации прекратить давление на местные власти и вернуться к принципам равноправия и свободы слова. Ожидается, что протесты продлятся в течение нескольких дней и могут приобрести еще больший масштаб.
В субботу протесты распространились за пределы США: у посольства США в Лондоне собрались сотни участников, а демонстрации также прошли в Мадриде и Барселоне. До утра в Северной Вирджинии толпы протестующих двигались по эстакадам в направлении Вашингтона, округ Колумбия, где несколько сотен человек образовали круг возле Арлингтонского национального кладбища — об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 18 октября.
Республиканцы: эти протесты являются антиамериканскими
Республиканцы считают, что эти протесты являются антиамериканскими — они раскритиковали демократов и марш "Без королей" как мотивирование людей к политически обусловленному насилию. Особенно это очевидно после убийства в сентябре правого политического активиста Чарли Кирка, доверенного лица Дональда Трампа.
"Завтра лидеры демократов ... собираются съехаться в наш Капитолий на свой долгожданный так называемый митинг "Без королей". Мы называем его точнее: митинг ненависти к Америке", — отметил Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон на пресс-конференции в пятницу.
