Головна Новини дня В ISW оцінили спроби США нормалізувати стосунки з РФ

В ISW оцінили спроби США нормалізувати стосунки з РФ

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 19:28
Оновлено: 19:28
Мейсон Кларк оцінив спроби США нормалізувати стосунки з РФ
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Білий дім свого часу робив кроки в бік нормалізації відносин із Росією, проте нині картина змінюється. Адміністрація Дональда Трампа намагалася налагодити діалог із Кремлем і навіть пропонувала певні концесії, сподіваючись пом’якшити російські устремління щодо України.

Про це заявив аналітик Інституту вивчення війни Мейсон Кларк під час брифінгу у суботу, 18 жовтня.

Читайте також:

Як США намагалася нормалізувати стосунки із Кремлем

"Ми в Інституті вели багато розмов і спілкувалися з американськими політиками, намагаючись відокремити такі підходи, щоб кремлівські ідеї не домінували в обговореннях", — зазначив Кларк.

Аналітик підкреслив, що прагнення до поступок могли б дати Росії додаткові важелі впливу, тож інституційні голоси намагалися це компенсувати.

Водночас Кларк додає: нині спостерігається руйнування сподівань на швидке поліпшення відносин із Москвою.

За його словами, Білий дім дедалі більше схиляється до розуміння, що простими дипломатичними жестами проблему не вирішити — потрібна послідовна підтримка України, включно з можливістю завдавати ударів по російських тилах та поразок, що послаблюють економічні можливості противника.

Нагадаємо, 17 жовтня лідер США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За підсумками він повідомив про можливу зустріч з ним в Угорщині.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що забезпечить Путіну вʼїзд в Будапешт на переговори з Трампом.

США переговори Дональд Трамп Білий дім Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
