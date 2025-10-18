Видео
В ISW оценили попытки США нормализовать отношения с РФ

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 19:28
обновлено: 19:28
Мейсон Кларк оценил попытки США нормализовать отношения с РФ
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Белый дом в свое время делал шаги в сторону нормализации отношений с Россией, однако сейчас картина меняется. Администрация Дональда Трампа пыталась наладить диалог с Кремлем и даже предлагала определенные концессии, надеясь смягчить российские устремления в отношении Украины.

Об этом заявил аналитик Института изучения войны Мейсон Кларк во время брифинга в субботу, 18 октября.

Как США пыталась нормализовать отношения с Кремлем

"Мы в Институте вели много разговоров и общались с американскими политиками, пытаясь отделить такие подходы, чтобы кремлевские идеи не доминировали в обсуждениях", — отметил Кларк.

Аналитик подчеркнул, что стремление к уступкам могли бы дать России дополнительные рычаги влияния, поэтому институциональные голоса пытались это компенсировать.

В то же время Кларк добавляет: сейчас наблюдается разрушение надежд на быстрое улучшение отношений с Москвой.

По его словам, Белый дом все больше склоняется к пониманию, что простыми дипломатическими жестами проблему не решить — нужна последовательная поддержка Украины, включая возможность наносить удары по российским тылам и поражения, ослабляющие экономические возможности противника.

Напомним, 17 октября лидер США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По итогам он сообщил о возможной встрече с ним в Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обеспечит Путину въезд в Будапешт на переговоры с Трампом.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
