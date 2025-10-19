Видео
Трамп в короне — Вэнс опубликовал видео на фоне протестов в США

Дата публикации 19 октября 2025 08:53
обновлено: 08:53
Вэнс показал видео, где Трамп в образе короля
Президент США Дональд Трамп в образе короля. Фото: кадр из видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал видео с Дональдом Трампом в образе короля, сгенерированное искусственным интеллектом. Это произошло на фоне масштабных протестов против курса действующей власти в США.

Соответствующее видео Джей Ди Вэнс опубликовал в соцсети Bluesky.

На фоне протестов Вэнс показал видео с Трампом в образе короля

Итак, сгенерированное искусственным интеллектом видео отображает, как Трамп надевает на себя корону, мантию и берет в руку меч.

В конце видео перед Трампом в образе короля склоняются представители американской Демократической партии, среди которых бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Заметим, что Джей Ди Вэнс опубликовал видео в разгар протестов против политики Трампа под лозунгом No Kings ("Без королей"), которые охватили целую страну.

Напомним, что протестуя против курса США под руководством президента Дональда Трампа, люди собрались в субботу, 18 октября. Республиканская партия президента пренебрежительно назвала митинги "Hate America" ("Ненависть к Америке").

Недавно Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским сделал странное заявление относительно возможного перемирия между Россией и Украиной.

Также Трамп высказался о переговорах между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

США Дональд Трамп протесты президент Америка Джей Ди Вэнс
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
