Дональд Трамп пожелал победы Украине и РФ - странное заявление лидера США

Президент США Дональд Трамп во время торжественного обеда с президентом Владимиром Зеленским. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме призвал обе стороны прекратить огонь по линии фронта. При этом Трамп сделал странный акцент или отсылку к олимпийскому принцип "Пусть победит сильнейший".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social и заявлении журналистам.

Что заявил Трамп Зеленскому и Путину

Сообщение Дональда Трампа относительно перемирия между РФ и Украиной. Фото: Скриншот

Сначала призыв к прекращению огня на фронте Трамп опубликовал в собственной соцсети. В заметке он оценил встречу с украинским коллегой положительно, но настойчиво предложил "остановить убийства", к чему ранее призывал и диктатора Путина.

"Встреча с президентом Украины была очень интересной и сердечной, но я сказал ему, как я также настойчиво советовал Путину: пришло время остановить убийства и заключить соглашение! Достаточно крови пролито, границы собственности определены Войной и Кишками (фразеологизм, описывающий ужасы войны, — ред.)", — написал Трамп.

Также он отметил, что обе стороны должны остановиться там, где сейчас находятся, а потом история все определит сама.

"Пусть оба претендуют на Победу, пусть История решает!", — акцентировал лидер США.

Впоследствии выступая перед журналистами Трамп подтвердил такую точку зрения. Он вновь призвал к перемирию по линии фронта.

"По моему мнению, войну нужно прекратить немедленно. Остановитесь на линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все станет слишком сложным. Вы никогда не сможете это решить", — отметил Трамп.

Напомним, Владимир Зеленский поддерживает идею Дональда Трампа остановить огонь по линии фронта. После этого, по мнению украинского лидера, можно обсудить в том числе и территориальные вопросы.

Также сообщалось, что во время визита в США Зеленский встретился с представителями американского ВПК. Стороны обсудили потребность украинской армии в системах ПВО и самолетах F-16.