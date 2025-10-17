Президент Украины Владимир Зеленский и представитель Lockheed Martin. Фото: Зеленский/X

В пятницу, 17 октября, во время визита в США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin. Стороны обсудили потребность украинской армии в системах ПВО и самолетах F-16.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский встретился с производителями F-16

Сегодня, 17 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Lockheed Martin.

Стороны обсудили перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии.

Глава государства рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16.

Встреча Зеленского с представителями Lockheed Martin. Фото: Зеленский/X

"Россия наносит все более жестокие удары по Украине перед началом зимы, и именно сейчас мы нуждаемся в укреплении нашей противовоздушной обороны. Мы понимаем конкретные шаги, которые необходимы для нашей защиты, и работаем для их реализации. Спасибо Lockheed Martin и Соединенным Штатам Америки за помощь Украине", — резюмировал Зеленский.

Заметим, что сейчас Lockheed Martin является основным производителем и поставщиком F-16 в мире, включая модернизацию старых моделей.

