Главная Новости дня Зеленский встретился с производителями истребителей F-16

Зеленский встретился с производителями истребителей F-16

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 09:32
обновлено: 10:04
Зеленский встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin
Президент Украины Владимир Зеленский и представитель Lockheed Martin. Фото: Зеленский/X

В пятницу, 17 октября, во время визита в США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin. Стороны обсудили потребность украинской армии в системах ПВО и самолетах F-16.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Сегодня, 17 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Lockheed Martin.

Стороны обсудили перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии.

Глава государства рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16.

Зеленський в США
Встреча Зеленского с представителями Lockheed Martin. Фото: Зеленский/X

"Россия наносит все более жестокие удары по Украине перед началом зимы, и именно сейчас мы нуждаемся в укреплении нашей противовоздушной обороны. Мы понимаем конкретные шаги, которые необходимы для нашей защиты, и работаем для их реализации. Спасибо Lockheed Martin и Соединенным Штатам Америки за помощь Украине", — резюмировал Зеленский.

Заметим, что сейчас Lockheed Martin является основным производителем и поставщиком F-16 в мире, включая модернизацию старых моделей.

Напомним, что также Зеленский встретился с представителями американской оборонной компании Raytheon.

Ранее Зеленский прокомментировал последние атаки России, в том числе и на Кривой Рог.

Владимир Зеленский США оборонная сфера война в Украине встреча
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
