Зеленский прибыл в Вашингтон 16 октября - какая главная цель

Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

В четверг, 16 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где начал серию важных встреч. Он проведет переговоры с представителями ведущих оборонных компаний США — производителями современного вооружения, которое способно существенно усилить украинскую оборону.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленский прибыл в США

По словам Президента, среди главных тем обсуждения — дополнительные поставки систем противовоздушной обороны.

Зеленский планирует встретиться с представителями американских энергетических компаний. Президент подчеркнул, что в условиях, когда Россия продолжает террор против украинской энергетической инфраструктуры, Украина работает над укреплением собственной устойчивости.

На завтра запланирована встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер выразил надежду, что успешные шаги Вашингтона в обуздании террора на Ближнем Востоке помогут и в завершении российской агрессии против Украины.

"Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России", — отметил Зеленский, добавив, что Москва уже пытается возобновить диалог после сообщений о возможном использовании ракет Tomahawk.

Президент подчеркнул, что мир и надежные гарантии безопасности не имеют альтернатив. Украина, по его словам, делает все возможное, чтобы как можно быстрее защитить жизни своих граждан от российских атак. Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают украинскую борьбу за свободу.

Ранее стало известно, что украинский лидер вылетел в Вашингтон. Уже 17 октября утром планируется его визит президента в Конгресс, а после обеда — двусторонняя встреча с Дональдом Трампом.

А до этого Зеленский раскрыл детали подготовки встречи с Трампом.